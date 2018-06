Barcelona bevecht Airbnb om illegale verhuur

Naar schatting 75.000 tot 100.000 van de in totaal 1,7 miljoen Barcelonezen verhuren hun huis, appartement of kamer via internet aan toeristen. Ze verdienen daar een goede boterham mee, maar keerzijde van de medaille is dat het voor de doorsnee-inwoner nagenoeg onmogelijk is om nog betaalbare woonruimte te vinden in de stad. Ook klagen veel mensen over overlast die de onafgebroken stroom toeristen in de stad veroorzaakt.

De stad kent al een vergunningsysteem voor kortstondige verhuur van woonruimte. Huizenbezitters mogen alleen met dit papier woonruimte verhuren aan toeristen. Volgens een schatting van de gemeente worden er tussen 5000 en 6000 panden in de stad illegaal verhuurd.

Tot voor kort werd het controlewerk door tien ambtenaren gedaan. Inmiddels zijn daar 70 mensen bijgekomen en voor het eind van het jaar moeten er 110 controleurs aan het werk zijn. Airbnb heeft medewerking toegezegd en beloofd illegale aanbieders van zijn site te weren.

Vorig jaar ontvingen hotels en appartementen 18 miljoen bezoekers, terwijl ook nog eens 12 miljoen toeristen een dagtrip maakten naar de stad.