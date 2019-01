Nederlanders genieten massaal van eerste sneeuw

Haagse kinderen gooien sneeuwballen op de Lange Voorhout. Ⓒ ANP

Ons land is dinsdag bedekt onder een hagelwit sneeuwpak. En daar genoten we volop van. Eindelijk kon de slee uit de kast gehaald worden, spraken we onze creativiteit aan in de sneeuwpoppen en konden we vrienden er flink van langs geven met sneeuwballen. Ook Rotterdammers grepen hun kans. „Wat ben ik blij met mijn vrije dag!”