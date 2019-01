Luiken dicht en de deur gebarricadeerd

Dinsdag 22 januari 2019, negen uur ’s ochtends. Lief dagboek, dit zullen de laatste woorden zijn die ik in je schrijf. De stilte voor de storm was ondraaglijk. Een mens lijdt immers dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, zeggen ze, maar dat is niet waar. Nu het is begonnen en ik de afschuwelijke beelden zie van Zeeuws-Vlaanderen, dat als eerste ten prooi valt aan de monsterhorrorwintersneeuwstormdesdoods, ben ik de wanhoop nabij.