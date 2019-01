Baudet botst met ’schattige’ Bruins Slot over defensie

Thierry Baudet (FvD) tijdens het debat over de visie op de toekomst van Defensie. Ⓒ ANP

Den Haag - FvD-leider Thierry Baudet is tijdens een debat over defensie hard in aanvaring gekomen met CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. Baudet noemde de CDA’er ’schattig’, vanwege haar overtuiging dat de militaire dreiging vanuit Rusland toeneemt. Dat liet de voormalige pelotonscommandant bij de landmacht zich niet zeggen. „Ik heb pantserhouwitsers afgeschoten. Dat is verre van schattig.”