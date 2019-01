Eerste officiële ijsdag deze winter

Het kwik daalde niet overal onder het vriespunt. In het oosten en noordoosten was in de ochtend nog even wat zon en daar kwam de temperatuur tussen de 0 en 1 graad. Ook in een smalle kuststrook steeg het kwik tot iets boven 0.

Volgens het KNMI dateert de laatste officiële ijsdag van 2 maart vorig jaar. Toen werd het in De Bilt maximaal 0,5 graden onder nul.