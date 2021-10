’s Werelds langste cruise: 274 dagen over 7 continenten, voor ’slechts’ 50.000 euro

De ’Ultimate World Cruise’ – de langste cruise ter wereld, aldus het bedrijf – wordt voor het eerst georganiseerd in 2023, maar boeken kan nu al. Het volledige pakket met 150 stops waaronder de „11 wonderen van de wereld” kost minstens 60,999 dollar per persoon, omgerekend zo’n 52.500 euro.

De eerste reis met het nieuwe schip ’Serenade of the Seas’ vertrekt in Miami op 10 december 2023, en zal eindigen op 10 september 2024. In de tussentijd wordt er aangemeerd op elk continent: bijvoorbeeld aan het Great Barrier Reef in Australië, de Chinese Muur, de Taj Mahal in India, de piramides van Gizeh, het Colosseum in Rome, Christus de Verlosser in Rio de Janeiro en Machu Picchu in Peru. Of zoals Royal Caribbean het omschrijft: „Een programma vol actie, met telkens één of twee dagen op zee gevolgd door een stop bij één van ’s werelds beroemdste attracties, het ene na het andere.”