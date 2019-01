Nieuwe arrestatie om beschoten meisjes (2, 15)

De twee zijn volgens de politie willekeurige slachtoffers die werden geraakt toen een auto werd beschoten. De peuter zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. De tiener liep langs de auto toen de kogels werden afgevuurd. De inzittenden vluchtten en lieten de wagen achter. Kort na het schieten reed een auto met hoge snelheid weg. Die wagen werd verderop leeg teruggevonden.

Volgens de politie hadden de inzittenden van beide auto's voorafgaande aan de schietpartij ruzie op de Molenstraat. De politie houdt er sterk rekening mee dat het schietincident te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

De politie pakte eerder een 23-jarige man uit Helmond op, maar die bleek er niet bij betrokken te zijn en is niet langer verdacht. Kort na de eerste aanhouding kwam de 21-jarige man als verdachte in beeld. Hij werd dinsdag in de loop van de dag gezien in een woning aan de Heistraat in Helmond. Een arrestatieteam viel rond 16.00 uur de woning binnen. De man zit vast en wordt verhoord door de recherche.