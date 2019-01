Van den Heuvel: ’Met zussen in zelfde schuitje’

Moorddosssier Holleeder is de tweede documentaire van Van den Heuvel over De Neus. Ⓒ RTL

Opnieuw heeft misdaadjournalist John van den Heuvel een documentaire gemaakt over Willem Holleeder. Na De (onder)wereld van Willem Holleeder uit 2016 is het nu de beurt aan Moorddossier Holleeder. Deze documentaire moet orde scheppen in de complexe rechtszaak tegen De Neus.