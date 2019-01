Overvaller die manager Coop bijna doodstak, staat op beeld

Bekijk de beelden onderaan dit bericht.

De politie hoopt dat mensen de blonde jongeman van ongeveer 20 jaar oud en 1.70 meter lang herkennen. De man kwam afgelopen zaterdagavond net voor sluitingstijd de zaak binnen en bedreigde een medewerkster bij de servicebalie.

Bekijk ook: Zorgen over toename aantal gewapende overvallen supermarkten

De winkelmanager probeerde in te grijpen door de man met een winkelmandje te slaan. De overvaller dook echter op hem en stak hem in zijn borst. De man ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het iets beter en is de man inmiddels bij kennis.

Van de overvaller ontbreekt daarna elk spoor. Hij vluchtte de winkel uit.

Bekijk ook: Bedrijfsleider Coop in coma na gewelddadige overval

Jonge kinderen

,,Onze bedrijfsleider is behoorlijk gewond geraakt. Hij is geopereerd in het ziekenhuis. Ze houden hem in kunstmatige coma”, vertelde een aangeslagen medewerkster van de supermarkt zondag tegen De Telegraaf. ,,We hopen dat hij er snel bovenop komt. Hij heeft jonge kinderen. Wij hopen wel dat hij na dit gebeuren wil terugkeren naar de supermarkt.”

Bekijk ook: Medewerker supermarkt neergestoken bij brute overval

Vierde overval in korte tijd

Volgens de medewerkster was het al de vierde overval in korte tijd hier in Ridderkerk. „Ik ga deze week met nare gevoelens naar mijn werk.” Ook omwonenden maken zich zorgen. ,,Het belangrijkste is dat de bedrijfsleider zo snel mogelijk opknapt. Maar het is geen prettig idee dat er nu al in zo’n korte tijd al zoveel overvallen zijn.”