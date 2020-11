Man in Dordrecht aangehouden na bedreiging, mishandeling en aanrijdingen

De reeks voorvallen begon rond 17.10 uur: de man belde aan bij het huis van bekenden aan de Prinses Marijkestraat. De dertiger maakte ruzie en gaf een bewoner een kopstoot. De vrouw des huizes sprong tussen beiden, maar kreeg daarom een klap. De agressieve man zei een vuurwapen te gaan halen en te gebruiken. Het echtpaar belde daarop de politie.

De politie zette met meerdere wagens de achtervolging in. Ook dat ging niet zonder slag of stoot. Volgens Rijnmond ramde de man een politiewagen toen zij door de Transvaalstraat reden. Bij de aanrijding brak een zijspiegel van de politiewagen en een deur van de auto ging kapot. De agenten raakten niet gewond.

De verdachte vervolgde zijn weg en reed op een rotonde tegen een personenwagen. Wonder boven wonder raakte ook hierbij niemand gewond.

Klemgereden, maar niet afgeremd

De 32-jarige man reed, al spookrijdend, verder op de Meerkoetstraat. Daar reed hij zich klem: hij was omsingeld met politievoertuigen. Ook dit maal was de man kennelijk niet ontmoedigd: hij reed frontaal tegen de wagen voor hem aan. De agenten in het voertuig bleven ook bij deze actie ongedeerd.

De verdachte stapte uit en raakte, volgens de regionale omroep, met iedere aanwezige agent in gevecht. Verschillende agenten liepen kneuzingen, blauwe plekken en andere verwondingen op en moesten door een arts nagekeken worden.

Pas toen er pepperspray werd ingezet wist men de man onder controle te krijgen. De verdachte zit nog vast op het bureau.