Rutte en Hoekstra veroordelen annexatie Poetin

De annexatie is volgens Hoekstra ’volstrekt illegaal’. Premier Rutte spreekt van een ’nieuwe inbreuk op territoriale integriteit van Oekraïne’ en de ’zoveelste escalatie in deze illegale oorlog’. Het kabinet reageert daarmee op een speech van de Russische president Poetin. Die heeft na een ceremonie vier Oekraïense provincies tot Russisch gebied verklaard en geannexeerd. Dat doet Poetin na, in de woorden van Rutte, ’schijnreferenda’ waarin de bewoners zouden hebben gekozen voor aansluiting bij Rusland.

„Nederland zal deze annexatie nooit erkennen”, zegt de premier daar vrijdag op. Het is volgens minister Hoekstra ook ’essentieel dat de wereld uitspreekt dat we dit niet accepteren’. Dat gebeurt volgens Rutte ook: „De wereld zal nooit accepteren dat Poetin met een paar pennenstrepen de grenzen verlegt.”

Hoekstra zegt dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen ’wapens, financiële steun en humanitaire steun’.