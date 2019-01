Frans-Duitse liefde als antwoord op Donald Trump

BRUSSEL - Frankrijk en Duitsland ondertekenden dinsdag in Aken een verdrag tussen de twee landen waarbij de banden tussen de twee Europese grootmachten worden aangehaald. De landen willen in tijden van Trump en Brexit vooropgaan in Europa en een dam opwerpen tegen het populisme dat in hun ogen nadrukkelijk op de deur klopt met de aanstaande Europese verkiezingen van mei.