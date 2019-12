Gezin twee keer in één weekend slachtoffer van vuurwerkbom

Van vrijdag- op zaterdagnacht was het voor de eerste keer raak. Even voor drie uur ontstond er brand in de woning aan de Hungerstraat. Nadat de politie gearriveerd was, bleek er vuurwerk naar binnen gegooid te zijn. Enkele ramen en deuren sneuvelden door de kracht van de explosie.

Afgelopen nacht belde het gezin opnieuw het alarmnummer en werd er melding gemaakt van een harde knal en rookontwikkeling. Er bleek opnieuw zwaar illegaal vuurwerk door de brievenbus gegooid te zijn. De explosie was zo hard dat de klep van de brievenbus de straat over is geschoten en bij de overburen aan de achterkant van het huis beland is, melden fotografen. In het huis zelf zijn een aantal ruiten gesprongen en bakstenen zijn afgebrokkeld.

Het is onduidelijk waarom het gezin, dat drie kinderen telt, doelwit is. Een van de kinderen laat aan De Stentor weten dat het heel anders had kunnen aflopen als een lid van het gezin in de gang had gestaan, waar de wc is. De politie vraagt getuigen om zich te melden.