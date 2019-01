Pensioen steeds minder waard

Het pensioen van miljoenen mensen staat er beroerd voor, blijkt uit rondgang van deze krant. Terwijl de boodschappen elk jaar duurder worden, kunnen de fondsen hun pensioenen niet of nauwelijks verhogen. Het gevolg: de waarde van een pensioen verdampt.

Neem een loodgieter die bij het metaalfonds PMT is aangesloten. Zijn boodschappenkar van 100 euro uit 2008 kost inmiddels ruim 118 euro. Maar zijn 100 euro pensioen van toen is door kortingen nu nog maar iets meer dan 93 euro waard. De koopkracht van deze loodgieter is met een kwart gedaald.

En door financiële tegenvallers dreigen de grote fondsen ook nog te moeten korten.