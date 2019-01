KPMG krijgt mini-boete voor rol in witwasaffaire ING

Het OM verwijt KPMG dat zij een onderneming op het eiland, bankierend bij ING en verdacht van het witwassen van 322 miljoen dollar in de periode van 2004 tot 2014, heeft gefaciliteerd bij criminele activiteiten. Venezolaanse cliënten kochten met creditcards jarenlang zogenaamd goederen bij het Curaçaose bedrijf (lingerie en medicijnen) maar in werkelijkheid kregen ze Amerikaanse dollars geleverd, tegen betaling van een commissie.

’Dollarwassen’

De schikking met KPMG werd dinsdagnacht door de officier van justitie van het Parket Procureur-generaal op Curaçao bekendgemaakt. Volgens het OM stelde KPMG van 2004 tot 2009 de jaarrekeningen voor het bedrijf op, maar controleerde de accountants de aangeleverde gegevens nooit. Daarnaast wordt KPMG verweten dat zij in de jaarrekeningen nimmer melding heeft gemaakt van de omvangrijke „dollar-activiteiten” van de onderneming, terwijl de accountant daar wel degelijk van op de hoogte was. Evenmin heeft KPMG bij het bedrijf ooit aangedrongen om het heimelijke „dollarwassen” te vermelden in hun jaarverslagen. Hiermee heeft KPMG zich schuldig gemaakt aan het „medeplegen van valsheid in geschrifte” en medeplichtigheid aan „het doen van onjuiste belastingaangiftes.” Het OM stelt dat KPMG „op deze wijze haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd heeft”, waardoor het bedrijf bovendien meer dan 1 miljoen euro te weinig belasting hoefde te betalen.

De witwaspraktijken van het bedrijf in kwestie, Caribbean Distributors Group (CDG), vormde voor het OM, samen met soortgelijke schimmige activiteiten van drie andere ING-bankklanten, in 2016 aanleiding tot het openen van het strafrechtelijk onderzoek ’Houston’, naar nalatig handelen van de bank. ING zag namelijk nooit iets verdachts aan de honderden miljoenen dollars die via de bankrekening van hun cliënt CDG liepen. Afgelopen september kocht ING strafvervolging af in deze zaak voor 775 miljoen euro; de duurste schikking ooit in Nederland overeengekomen.

Gedateerd

Dat KPMG er met een boete van 38.000 euro wegkomt, verklaart het OM door te stellen dat de verwijtbare handelingen „dateren van jaren geleden”, dat KPMG-accountants de kwestie „in 2009 zelf hebben onderzocht” en vervolgens alle medewerking hebben verleend aan het strafrechtelijk onderzoek. Bovendien zijn de direct verantwoordelijken „al langere tijd niet meer werkzaam bij de KPMG-organisatie.”

Het OM legt KPMG naast de boete van 38.000 euro overigens ook nog een voorwaardelijke boete van 88.000 euro op. Mochten de accountants zich komende twee jaar schuldig maken aan strafbare feiten, dan moeten zij dit bedrag alsnog betalen.

De Caribische tak van KPMG werd begin deze maand overgenomen door concurrent EY. Sindsdien bestaat er op Curacao geen KPMG-vestiging meer.