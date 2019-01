Drugsverslaafde scheurde rond in gestolen wagen toen hij Gitta doodreed

Ⓒ FACEBOOK

MELBOURNE - De man die in augustus de Nederlandse Gitta Scheenhouwer in Melbourne doodreed, heeft in de rechtbank schuld bekend, zo melden Australische media. Hij was aangeklaagd voor rijden zonder rijbewijs, roekeloos rijden en autodiefstal. Michael Panayides was op weg om drugs te kopen in een gestolen wagen, zo bleek woensdag.