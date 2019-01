Politiebewaking bij huis mishandelaar Spijkenisse

Dat meldt RTV Rijnmond. Volgens een ooggetuige wordt er intensief gesurveilleerd en houden ook omwonenden nauwlettend in de gaten wat er op straat gebeurt. Het huis waar een van de verdachten woont, zit volgens de getuige „potdicht.”

Adres op sociale media

Een van de jongens die het slachtoffer vrijdag in een park in elkaar sloegen en schopten publiceerde maandagavond zélf zijn woonadres op sociale media. „Iedereen bedreigt me, maar niemand doet iets dus hierbij mijn adres”, schreef hij, aldus de lokale zender. Het bericht is inmiddels verwijderd. Ook andere adressen van de geweldplegers circuleerden op sociale media.

