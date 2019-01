Museumbaas met megasalaris stapt op

Hij kwam onlangs in het nieuws toen Follow The Money onthulde dat de leider van het piepkleine museum een megasalaris verdiende en opdrachtenb aan vrienden gaf.

In een verklaring schrijft het museum dat de ’negatieve publiciteit’ aanleiding is voor zijn vertrek.

Walraven was in januari 2016 aangetreden als directeur.

De financiële onthullingssite meldde dat Walraven in 2017 voor bijna 4 ton zakendeed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was. Het COMM staat volgens het onderzoeksplatform inmiddels op omvallen.

De directeur krijgt volgens FTM 176.000 euro per jaar aan salaris terwijl er bijvoorbeeld in 2016 maar 26.000 bezoekers over de vloer kwamen. In dat jaar betaalde elke bezoeker 7 euro mee aan het salaris van Walraven.

„Wij waarderen het daarbij enorm dat Tobias het initiatief heeft genomen om terug te treden,” aldus Willem Ackermans, voorzitter van de raad van toezicht in de verklaring.