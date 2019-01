Man (73) mept sneeuwballengooier (16)

De jongen besloot daarna om aangifte te doen van mishandeling. Het was aanleiding voor de politie om de man aan te houden op verdenking van mishandeling.

Ook in Zoetermeer leidt de sneeuw niet alleen tot pret, maar ook tot vandalisme en ergernis. Zo raakte een auto zwaar beschadigd toen vanaf een brug meerdere keren met sneeuwballen werd gegooid. De autoruit ging aan diggelen. Het is nog niet duidelijk of met sneeuwballen met steen erin, ijsballen of toch sneeuwballen is gegooid.