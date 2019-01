Steeds meer vrees voor leven ’putjongetje’

Ⓒ AFP

Totalán - De buizen ter versteviging van de ’reddingstunnel’ voor het peutertje Julen worden in Totalán weer naar beneden gelaten. Inmiddels zit hij al tien dagen onder de grond op een diepte van zeker 73 meter, in een put waar hij tijdens een familie-etentje in viel. Voor zijn leven wordt steeds meer gevreesd.