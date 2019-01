Analyse: Sneeuwfile dinsdag is ’opwarmertje’

Ⓒ ANP

Amsterdam - Wat gebeurt er met de mobiliteit in ons land als het echt winter wordt? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt, nadat de eerste serieuze sneeuwbui die gisteren viel, ontaardde in een verkeerschaos die zijn weerga niet kende. Tenminste in midden, oosten en zuiden van ons land.