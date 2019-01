Onderzoek naar lek over ambities Emile Roemer

De Gelderlander onthulde maandag dat de oud-fractieleider van de SP het aflegde tegen de Apeldoornse burgemeester John Berends, die nu is benoemd.

De voorzitters van de Gelderse fracties in de Staten hebben woensdag opdracht gegeven voor het onderzoek. Als blijkt dat de krant de informatie inderdaad van een of meer Statenleden heeft gekregen, zal er in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken aangifte worden gedaan, aldus een woordvoerster van de provincie. Lekken uit een vertrouwenscommissie is strafbaar.

Roemer wil zelf niet reageren op zijn mogelijke kandidatuur, juist omdat de benoemingsprocedure vertrouwelijk is. Naar verluidt zou Gelderland voor Berends hebben gekozen omdat deze burgemeester meer binding heeft met lokaal bestuur.

De huidige Gelderse commissaris van de Koning Clemens Cornielje neemt woensdagmiddag officieel afscheid. Berends treedt op 6 februari aan.