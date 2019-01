’Kloof tussen arm en rijk zal groeien’

Het grootste pijnpunt voor de oppositie is dat de VVD-bewindsman de kloof tussen rijk en arm groter zou maken, door ‘een poortwachter’ te laten beoordelen of een gang naar de rechter wel de juiste weg is. Dat zou mensen, die zelf geen advocaat kunnen betalen, een gewenste gang naar de rechter onthouden.

„Vrouwe Justitia lijkt dan niet meer blind voor rijk en arm’’, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. SP’er Van Nispen gelooft niet dat de voorgestelde hervorming het middel is voor betere rechtsbescherming. Hij vrees voor ’klassenjustitie’. ,,Dekker lijkt door dit voorstel op een juridische kwakzalver.’’

Ook de coalitiepartners van VVD-bewindsman Dekker zijn kritisch. Bij het terugdringen van het aantal rechtszaken moet de overheid ook de hand in eigen boezem steken, vinden CDA en D66. ,,De vervuiler betaalt’’, zegt Kamerlid Groothuizen (D66) over het feit dat in 60 procent van de rechtszaken de overheid de tegenpartij is. CDA’er Van Dam vreest bovendien dat de voorgestelde hervorming niet wordt geaccepteerd.

Dekker pleit voor een verbouwing van de rechtsbijstand om het systeem te verbeteren, zegt hij. De minister ontkent stellig dat het om een bezuiniging gaat door het aantal rechtszaken terug te dringen. ,,Er gaat geen euro meer of minder naar de rechtsbijstand.’’ Het is volgens hem in sommige gevallen effectiever om niet naar de rechter te stappen, maar om bijvoorbeeld te kiezen voor bemiddeling.