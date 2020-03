Verdachte dodelijke brand Rotterdam ook aangeklaagd in Belgische moordzaak

Al snel concludeerde de recherche dat de verwoestende brand in het huis aan de Hilledijk op Rotterdam-Zuid was aangestoken en arresteerde de onderbuurman van het onschuldige slachtoffer. Officier van justitie Ten Haven eiste donderdag voor de rechtbank in Dordrecht twaalf jaar celstraf tegen Kenan B, die ervan wordt verdacht de brand te hebben aangestoken maar zelf volhoudt onschuldig te zijn.

Camerabeelden

Het appartement dat de 55-jarige man huurde deed ook dienst als illegaal café met twee speelautomaten. B. woonde weer bij zijn ex-vrouw en gebruikte de etagewoning als kantoor. Op camerabeelden voor het uitbreken van de brand is te zien dat hij 27 minuten voor de ontdekking van het vuur het pand betreedt en elf minuten later weer vertrekt.

Omdat daarna niemand meer via de voorzijde het pand verlaat, moet het volgens de openbaar aanklager wel B. zijn geweest die met behulp van motorbenzine in de woonkamer op de eerste etage en in het toilet brand heeft gesticht. Een getuige met volgens eigen zeggen een scherp waarnemingsvermogen, beweert een andere man achter een raam op dezelfde verdieping te hebben gezien, moet zich volgens het OM vergist hebben.

Motief

B. wordt in België vervolgd voor een moord in 2010. De aangestoken woningbrand zou volgens de officier van justitie door hem kunnen worden misbruikt door te verkondigen dat ontlastend bewijs in die moordzaak letterlijk in rook was opgegaan. Ook het innen van verzekeringsgeld wordt gezien als mogelijk motief.

Advocaat Van der Eerden vroeg de rechtbank zijn cliënt wegens gebrek aan bewijs vrij te spreken. Volgens de raadsman zou de brand veel eerder ontdekt zijn als B. de dader was. ,,De ruis moet maskeren dat het bewijs van het OM zwak is.”

Uitspraak op 10 april.