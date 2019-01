Klassieke fout wietkweker met pak sneeuw op het dak

De politie kwam in actie na een melding vanuit de Röntgenstraat in de wijk Schoonvelde. Buurtbewoners klaagden over stank in de buurt, aldus een woordvoerder van de politie.

Voor agenten was de bron van de stank al vrij snel duidelijk, want bij één woning was de sneeuw op het dak deels gesmolten. In de woning bleek inderdaad een hennepkwekerij te zitten. Er is nog geen aanhouding verricht. Op de zolderkamer stonden zeker 300 plantjes.

Op 27 december werd in het Brabantse Kaatsheuvel op soortgelijke wijze een hennepplantage ontdekt. Toen ging het om 180 planten.