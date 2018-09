Rutte: zwarte dag in Barcelona

Bij de terroristische aanslag vielen volgens de politie zeker een dode en 32 gewonden. Spaanse media maken melding van zeker dertien doden.

„Afschuwelijke beelden vanaf de Ramblas in Barcelona na een laffe aanslag tegen onschuldige mensen. Een zwarte dag op een plek waar veel mensen uit de hele wereld samenkomen. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en gewonden. We volgen de zaak op de voet. En Nederland staat klaar als hulp nodig is”, aldus de premier in een verklaring.

Later zei Rutte bij het Johan de Witthuis, waar onderhandeld wordt over een nieuw kabinet, dat nog onderzocht wordt of Nederlanders zijn getroffen door de aanslag. „We hebben ook tegen de Spanjaarden gezegd dat we alle hulp die we zouden kunnen bieden uiteraard onmiddellijk zullen bieden.”

Pechtold

Ook andere politici hebben gereageerd. ,,Weerzinwekkend geweld in Barcelona, symbool van vrijheid. Ideaal van verdraagzaamheid lijkt nu weerloos, maar zal alle waanzin overwinnen", twitterde D66-leider Alexander Pechtold in reactie op de aanslag in de Spaanse stad.

,,Vreselijk. Weer een aanslag, weer al dat leed en al dat verdriet. We leven mee met alle gewonden en wensen de nabestaanden kracht en sterkte'', aldus SP-voorman Emile Roemer.

Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer spreekt op Twitter van ,,verschrikkelijk nieuws uit Spanje".