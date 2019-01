Bibliotheek beveiligt voorleesmiddag peuters

„We houden rekening met nieuwe protesten”, zegt directeur Bert Hogemans van de bibliotheek. „Maar we laten Dolly Bellefleur gewoon komen. De voorleesreeks Kleurrijke Verhalen is juist georganiseerd om kinderen te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat anders zijn niet eng is.”

Ook de eerste voorleesmiddag in de reeks, in oktober vorig jaar, verliep niet vlekkeloos. Toen protesteerde de christelijke organisatie Civitas Christiana voor de deur van de bibliotheek tegen voorlezende travestieten. Zowel in oktober als in december arriveerden al snel tegendemonstranten. De politie moest ingrijpen toen de sfeer grimmig werd.

Toen Douma vanochtend het nieuws hoorde, schrok hij wel even, bekent hij. ,,Ik heb een seconde gedacht: moet ik wel gaan? Maar daarna werd ik zo boos, dat ik al snel wist dat ik nu zeker moest gaan. Het is een kínderfeest. Ik ga ervanuit dat het wel goed komt, zoals in een sprookje.”

Hij vervolgt: ,,Ik ben vroeger veel gepest, en kom nu juist op voor de buitenbeentjes. Maar ik trek me dit wel aan. We hebben het nota bene over 2019! En ik hoop niet dat alle publiciteit ervoor zorgt dat ouders hun kinderen nu niet durven laten komen.”

Dolly Bellefleur bestaat al bijna 30 jaar en las in die tijd vaker voor aan kleine kinderen. Dat was altijd een succes. ,,Kinderen zien gewoon een kleurrijke dame met een suikerspin op haar hoofd. Een reusachtige prinses. Die kijken daardoorheen, die denken niet in hokjes.’’

De cabaretier was nog bezig met boeken uit te zoeken, maar licht al wel een tipje van de sluier op over één van de verhalen. ,,Dat gaat over een prins die moet trouwen. Hij gaat op zoek naar een prinses maar, je raadt het al, hij vindt een prins.’’

Hogemans: „Het is jammer dat we kleine kinderen niet gewoon kunnen voorlezen over diversiteit in de samenleving. We beogen alleen maar een leuke middag met en over mensen die je niet zo vaak in jeugdboeken tegenkomt.” Volgende week zaterdag lezen ook een man in een rolstoel en een Surinaamse moeder voor.

De bibliotheek heeft contact met gemeente en politie over de voorleesmiddag.

Bent u van plan om er naartoe te gaan? Neem contact op met verslaggever Pieter Ploeg via oproep@telegraaf.nl.