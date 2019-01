Bibliotheek beveiligt voorleesmiddag voor peuters

„We houden rekening met nieuwe protesten”, zegt directeur Bert Hogemans van de bibliotheek. „Maar we laten Dolly Bellefleur gewoon komen. De voorleesreeks Kleurrijke Verhalen is juist georganiseerd om kinderen te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat anders zijn niet eng is.”

Ook de eerste voorleesmiddag in de reeks, in oktober vorig jaar, verliep niet vlekkeloos. Toen protesteerde de christelijke organisatie Civitas Christiana voor de deur van de bibliotheek tegen voorlezende travestieten. Zowel in oktober als in december arriveerden al snel tegendemonstranten. De politie moest ingrijpen toen de sfeer grimmig werd.

Hogemans: „Het is jammer dat we kleine kinderen niet gewoon kunnen voorlezen over diversiteit in de samenleving. We beogen alleen maar een leuke middag met en over mensen die je niet zo vaak in jeugdboeken tegenkomt.” Volgende week zaterdag lezen ook een man in een rolstoel en een Surinaamse moeder voor.

De bibliotheek heeft contact met gemeente en politie over de voorleesmiddag.

