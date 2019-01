Inzamelingsacties voor Tommie lopen storm

Onder het account Maikel proberen een vader en een moeder 5000 euro voor Tommie en zijn gezin in te zamelen. ,,Als vader en moeder van 4 kinderen jongens hebben wij de afgelopen dagen de pijn van de mishandelde jongen uit Spijkenisse gevoeld; onze hart brak en de tranen rolden over onze wangen. Er is veel ellende in de wereld waar we niet allemaal wat aan kunnen doen. Misschien hebben ze binnenkort geld nodig voor medische kosten, of misschien voor juridische kosten. Of misschien willen ze een paar daagjes samen weg om alles te verwerken. We kunnen de geestelijke en lichamelijke pijn niet verminderen, maar er zal vast een goed doel gevonden kunnen worden om het slachtoffer en zijn gezin financieel te steunen. Veel sterkte Tommie en familie!’, zo laten zij weten.

Veel mensen geven grif, oplopend tot 100 euro per donatie. Maikel zal vandaag waarschijnlijk nog zijn doel bereiken om 5000 euro in te zamelen.

Zij zijn niet de enigen die zich inspannen voor Tommie. Zo heeft een anonieme inzamelaar heeft als doel om 10.000 euro bij elkaar te krijgen via dezelfde website. Het geld is bedoeld om hem te steunen in de medische kosten die hij moet maken, eventuele juridische kosten als ook om hem te trakteren op een weekendje weg.

