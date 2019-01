Vrijgezellenfeest wordt nachtmerrie voor verpleegster (32)

Het had een leuk weekendje weg moeten worden, toen Kristina het aanstaande huwelijk van een van haar vriendinnen ging vieren in oktober 2017. De dames gingen zwemmen in Lake Travis in het Amerikaanse Austin.

Daar liep het mis. De dames zwommen naast een boot en de kracht van de propeller trok Kristina naar de scherpe onderdelen. De vrouw kwam vast te zitten en riep meteen haar vriendinnen om hulp. Door al de adrenaline zou ze pas beseffen dat ze één van haar armen kwijt was geraakt, toen ze uit het water op een speedboot werd getrokken.

Ze riep - uit een reflex als verpleegster - nog naar haar vrienden dat ze moesten drukken op haar wonden en haar benen omhoog moesten leggen. „Ik deed mijn uiterste best om niet te panikeren, omdat ik als verpleegkundige weet dat zoiets het alleen maar erger maakt”, zegt Kristina Dejesus achteraf.

Later raakte ze nog buiten bewustzijn, terwijl hulpverleners haar razendsnel per ambulance helikopter naar het Dell Seton Medical Center brachten.

Dapper vechten

Zeven dagen later mocht ze naar een ziekenhuis dichter bij huis worden gevlogen in New Jersey, waar ze drie weken lang intensief geholpen werd om te revalideren in het Morristown Medical Center.

Kristina is ervan overtuigd dat haar allereerste reactie als spoedverpleegkundige haar leven had gered: „Als ik dat niet had geroepen, had ik te veel en te snel bloed verloren. Dan zou ik er nu niet meer zijn”, reageert ze tegenover South West News Service.

Nu, een jaar later, deelt Kristina haar opmerkelijke strijd om anderen in een gelijkaardige situatie te inspireren. „Dankzij de dokters leef ik nu met een bionische armprothese, een sterk staaltje technologie”, zegt ze.

Positiviteit

Kristina heeft enkele belangrijke boodschappen voor wie haar verhaal leest. „Ik heb de keuze gemaakt om ondanks alles optimistisch in het leven te staan. Het helpt om daarbij steun te krijgen van je geliefden. Ik mag dan ook van geluk spreken dat ik mijn schitterende echtgenoot Blas Barquin heb”, zegt ze.

Ook al was het voor haar moeilijk om met haar handicap te leren leven, ze vindt het heel belangrijk om het niet weg te stoppen. „Aan jouw lichaamsbeeld moet je jezelf aanpassen. Het is zo cruciaal dat je geen problemen hebt met je lijf. Ik draag bikini’s nu en het maakt me helemaal niet uit. Zeker omdat ik zo veel mensen om me heen heb, die als cheerleader toekijken en supporteren”, besluit ze.