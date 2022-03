'Kabinet wil Von der Leyen nu het liefst negeren’

Premium Columns

Weggehoonde Halbe waarschuwde terecht

Het was in het voorjaar van 2014 dat in het Haagse Corona-hotel een belangwekkende bijeenkomst plaatshad. Rusland had even daarvoor de Krim geannexeerd. Het Westen zag zich geconfronteerd met de militaire expansiedrift van president Poetin. In het hotel ontving VVD-fractieleider Halbe Zijlstra, leid...