Tranen en hoop in de wijk van Julen

De tante van Julen huilt uit op de schouder van een bekende. Ⓒ TELEGRAAF

EL PALO - „Weet je al iets? Is er al nieuws?” vraagt Angela, die in de straat achter de peuter Julen woont, in de volkswijk El Palo, net buiten Malaga. Het jongetje zit nu al tien dagen dertien kilometer verderop vast in een put in de plaats Totalán. Haar buurvrouw barst in huilen uit. „Nee, niks nog! Tien dagen al zit hij onder de grond – die kleine. Veel te lang! Waar halen we nog hoop vandaan? We zijn uitgeput!” In tranen loopt ze verder.