Tweede Kamer: ’Kinderen moeten gewoon breuken leren’

Op dit moment werken verschillende adviesteams aan plannen om het curriculum in het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde is met een soort tussenstand gekomen. Daarin wordt geopperd om het rekenen met breuken grotendeels te schrappen uit het lesprogramma op de basisschool. Alleen leerlingen die het aankunnen, zouden ze nog voorgeschoteld moeten krijgen. Het idee achter het stoppen met breuken op de basisschool is dat rekenen praktisch toepasbaar moet zijn en niet te abstract, aldus het adviesteam.

Onzalig idee

VVD-Kamerlid Heerema is ’verrast’ dat het voorstel het daglicht heeft gezien en noemt het ’geen goed plan.’ D66’er Van Meenen maakt zich ’zorgen’ over wat er in de adviescommissie gebeurt.

Hij verwacht dat het in onderwijsland zoveel weerstand zal ondervinden dat het snel weer van tafel zal verdwijnen. CU-Kamerlid Bruins hoopt dat ook. „Het hele idee is echt onzalig”, vindt hij. „Basisschoolkinderen móeten snappen wat getallen zijn. Daar heb je ook breuken voor nodig.”

CDA’er Rog is ’geschrokken’ van het nieuws. Dat breuken zouden verdwijnen noemt hij een ’ondenkbare uitkomst’.

De diverse adviescommissies presenteren naar verwachting in april hun curriculumvoorstellen aan de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. De Tweede Kamer zal zich dan pas officieel over hun plannen buigen. Dat het breukenplan de eindstreep haalt, lijkt gezien de politieke reacties nu al zo goed als uitgesloten.

