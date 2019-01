Slob wint coalitie niet voor nieuwe rekentoets

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Die zou uiteindelijk mede bepalen of een leerling zou slagen of zakken. Maar de ’afrekentoets’, zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.

Het nieuwe kabinet besloot een beoordeling van de rekenvaardigheid voortaan op te nemen in het cijfer voor wiskunde en andere vakken, maar zover is het nog niet. In de tussentijd wil Slob het rekenen apart blijven toetsen, al wil hij het maken van die toets dus aan scholen overlaten. Maar coalitiepartners CDA en D66 en vrijwel de hele oppositie zien niets in die tussenoplossing.