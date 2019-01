Vrouw bijna 2 miljoen rijker na bezoek Utrechts casino

Die prijs is belastingvrij. De gelukkige winnares speelde op een automaat met een inzet van vijf euro per gokpoging. De verbijstering was volgens RTV Utrecht dan ook groot toen ze de Mega Millions Jackpot won.

Vaste gasten

De jackpotwinnares heeft aangegeven anoniem te willen blijven. Volgens het casino zijn zij en haar man vaste gasten. ’’Terwijl mevrouw rustig in het restaurant kon bijkomen, hebben we haar echtgenoot in het casino opgezocht’’, zegt manager Jerry Warmerdam tegen de regionale omroep.

April vorig jaar viel de Mega Millions Jackpot voor het laatst. De winnaar in Eindhoven ging toen met bijna 2,8 miljoen euro naar huis.