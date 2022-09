Hoe kon voorzittersrel Bergkamp en Arib zo ontploffen?

In een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren gaat politiek commentator Wouter de Winther met Pim Sedee uitgebreid in op de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Rutte kreeg het op dag twee niet lastig. De plannen van het energieplafond zijn nog niet volledig uitgewerkt. „Rutte zei telkens: morgen, morgen. Dan is het lastig voor de oppositie om je daarin vast te nagelen.”

Uiteraard komt het weglopen van het kabinet tijdens de inbreng van Thierry Baudet aan bod. De Winther: „Ik heb er over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het kabinet dit niet had moeten doen.” Er is kritiek op de rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, volgens De Winther een ‘Alice en Wonderland in de Tweede Kamer'. Het was niet eenvoudig om haar uitgebreid te spreken te krijgen over haar eigen optreden. „Duikgedrag, een Kamervoorzitter onwaardig.”

En welke fractievoorzitters maakten een goede, en minder gelukkige indruk? De Winther deelt een pluim uit aan Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, maar is kritisch over Sophie Hermans (VVD). Laat ze groei zien? „Als het al zo is, dan is het onvoldoende.”

De podcast Afhameren is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer