LIVE | Afwezigheid nabestaanden maakt angst voor Taghi duidelijk bij slotbetoog

,,De aanwezigheid van de families van slachtoffers geeft in strafzaken een gezicht aan het verdriet. Maar geen enkele nabestaande durfde hier te zijn, laat staan te spreken”, zei de officier van justitie woensdag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp.

In de zaak Marengo staan in totaal 17 verdachten terecht voor zes moorden, een reeks moordpogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie die het plegen van liquidaties tot doel had. De organisatie staat volgens het OM onder leiding van Ridouan Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki.

Slachtoffers

Vanwege de afwezigheid van familieleden van de slachtoffers, nam de OvJ het op zich om kort stil te staan bij de slachtoffers. Zoals de 59-jarige Spyshopmedewerker Ronald Bakker die na een dag hard werken thuiskwam, maar in zijn auto werd doodgeschoten. Of de 29-jarige Abderrahim Belhadj die op de galerij van zijn flat werd vermoord. De 36-jarige Saïd Erraghib werd gedood terwijl hij zijn 7-jarige dochtertje naar Koranles bracht. Zij bleef ongedeerd, maar moest toezien hoe haar vader doodbloedde.

De 45-jarige Ranko Scekic was in de tuin bezig met het konijnenhok van zijn dochter toen hij werd doodgeschoten. Misdaadblogger Martin Kok overleefde een aantal aanslagen op zijn leven, maar werd uiteindelijk doodgeschoten in zijn auto vlak na het verlaten van een sekclub in Laren. Hij had de autosleutels nog in zijn hand. Het laatste dodelijk slachtoffer was de 31-jarige Hakim Changachi , die voor iemand anders werd aangezien.

’Wie praat, die gaat’

Die laatste moord was voor Nabil B. aanleiding om over te lopen naar de kant van justitie. Hij moest van Ridouan Taghi tegenover de familie Changachi liegen over de ware toedracht, maar kon dat vanwege de vriendschap tussen zijn familie en de Changachi’s niet over zijn hart verkrijgen.

Hij vertelde een neef van Hakim Changachi hoe de vork in de steel zat en moest vanaf dat moment voor zijn leven vrezen, aldus de officier. ,,In dat milieu is het: Wie praat, die gaat. Alle gepleegde moorden hadden maar één motief en dat was wraak. Omdat men dacht dat de slachtoffers hadden gepraat met de politie, of dat zouden gaan doen.”

Broer vermoord

Nabil B. kreeg meteen met de gevolgen te maken. Op 17 maart 2018 werd bekend dat hij kroongetuige was geworden. Twaalf dagen later werd zijn broer Redouan vermoord. Gevolgd door zijn advocaat Derk Wiersum in september 2019 en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries op 6 juli 2021.

Het kwam het OM op het verwijt te staan dat je zoiets kunt verwachten als je met een kroongetuige in zee gaat. Maar dat is de wereld op z’n kop, zegt de officier. ,,Die verharding en normvervaging komt niet doordat Nabil B. kroongetuige werd. Het toont aan dat moorden binnen dit criminele milieu niets bijzonders zijn. Zelfs iets om trots op te zijn. Een mensenleven telt niet.”

Pretty Good Privacy-telefoons

Dat Nabil B. niet brak met zijn criminele bestaan uit spijt over zijn daden, maar uit angst voor zijn eigen hachje, doet er volgens de officier niet toe. ,,Het gaat niet om de betrouwbaarheid van de persoon, maar om de betrouwbaarheid van zijn verklaringen.” En dat die verklaringen betrouwbaar zijn is volgens de officier uit onderzoek gebleken. De informatie die Nabil B. aan justitie gaf in combinatie met ontsleutelde chats van de verdachten via Pretty Good Privacy-telefoons, vormen de basis van het bewijs in de strafzaak.

Het requisitoir duurt in totaal tien dagen. Op 28 juni zijn de eisen te verwachten.