LIVE | OM staat bij begin slotbetoog stil bij moordslachtoffers Marengo

Voor het requisitoir, wat uitmondt in de strafeisen, zijn in totaal tien zittingsdagen uitgetrokken. De eisen worden verwacht op 28 juni. Hoofdverdachte in de omvangrijke rechtszaak is Ridouan Taghi. Hij, en bijna alle medeverdachten, zijn woensdag aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Alleen mede-hoofdverdachte Saïd R. is er niet, hij volgt de zitting van afstand. Met de in totaal zestien verdachten en hun advocaten is de rechtszaal afgeladen vol.

Het requisitoir is de voorlopige climax in het proces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na die zitting werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. „B. heeft een hoge prijs betaald”, zei de officier.