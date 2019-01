Amsterdam gaat strenger handhaven op taxi's

Volgens Kock is het ’zorgelijk, zorgwekkend en absoluut niet goed’ dat taxi’s onverzekerd rondrijden. Dat zou niet alleen gebeuren door Uberchauffeurs, maar ook door reguliere taxirijders. De locoburgemeester zegt dat verschillende handhavingsorganisaties van de gemeente, Belastingdienst, Dienst Wegverkeer en Inspectie Leefomgeving en Transport samen gaan optrekken om in de stad ’integrale controles’ te houden.

„We gaan dit jaar nog van start”, aldus Kock, die zegt ook dat meer gegevens over taxi’s zullen worden uitgewisseld om controles effectiever in te richten. Wethouder Sharon Dijksma is ook in gesprek met de taxibranche om nieuwe afspraken te maken.

De Telegraaf meldde gisteren dat een groep zelfstandige taxichauffeurs kentekens van het concurrerende Uber controleerden en in drie dagen tijd op bijna honderd onverzekerde auto’s stuitten. Dat sluit naadloos aan bij de eerdere bevindingen van regionaal ombudsman Arre Zuurmond.

Hij merkte niet alleen op dat taxi’s onverzekerd rondreden, maar dat de beroepsgroep zich ook schuldig maakt aan het rondrijden met niet apk-gekeurde auto’s, gestolen kentekenplaten en met teruggedraaide kilometerstanden. Zuurmond maakte overigens geen onderscheid in zijn rapportage tussen reguliere taxi’s en Ubers.

Bekijk ook: Nieuw beleid taximarkt Amsterdam hard nodig