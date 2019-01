’Zomaar vernietigen van huisdier moet stoppen’

Het hondje Sproet (hier op een oude foto) bleek te zijn doodgereden en begraven door een wegwerker, maar zijn baasje zocht zich ondertussen suf. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Hondenbaasjes zoeken soms weken, maanden of jarenlang naar hun geliefde huisdier terwijl die is overreden en daarna begraven door gemeenteambtenaren, provinciemedewerkers of Rijkswaterstaat. Mensen gaan zo onnodig door een emotionele achtbaan. „Ik heb door dichtbegroeide bossen liggen kruipen, door weilanden, te fiets, met de auto... Die onzekerheid is een verschrikking.”