’Alle kinderen basisschool op excursie naar Westerbork’

Kinderen spelend in Kamp Westerbork, het doorvoerkamp waar Joden, Sinti, Roma en enkele tientallen verzetsstrijders werden gedeporteerd en later vermoord. Ⓒ MARTIJN BEEKMAN

Amsterdam - Alle basisschoolleerlingen in Amsterdam zouden een bezoek moeten brengen aan Kamp Westerbork. Dat is een van de negen punten die de Amsterdamse VVD, Forum voor Democratie, de ChristenUnie en het CDA voorstellen in een plan om Jodenhaat in de hoofdstad tegen te gaan.