Koning verrast mariniers met bezoek

In het archief van de Van Ghentkazerne kwam men nog een foto tegen van de jonge prins Willem-Alexander, met mariniersbaret. Hij koos later evenwel voor de marine-opleiding. Ⓒ TELEGRAAF

Rotterdam - De koning verraste vandaag de mariniers op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Hij was uitgenodigd door minister Bijleveld (Defensie) in het kader van de reeks werkbezoeken die de koning aflegt met leden van het kabinet.