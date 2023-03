Grote brand in Friese schuur, twee pony’s overleden

Jutrijp - Bij een grote brand in de schuur van een boerderij aan de Louwewei in Jutrijp zijn woensdagmiddag twee pony’s gestorven. De brand brak rond half vier uit, even voor vijf uur had de brandweer het vuur onder controle.