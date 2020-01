Gedumpte puppy krijgt opleiding: ’Ze is niet moe te krijgen’

De puppy werd 12 januari bij de snelweg gevonden door iemand die zich bij de dierenambulance voordeed als vrachtwagenchauffeur. Dat bleek een verzonnen verhaal, onthulde Omroep Brabant. De viervoeter was zo’n lastpak voor het baasje, dat hij van de hond af wilde.

De puppy kwam terecht bij een dierenopvang in Oss. „Ze bleef maar apporteren en was niet moe te krijgen”, vertelt Sandra van Rooij tegen de omroep. Ze heeft daarom een nabijgelegen hondenschool getipt om de herdershond in opleiding te nemen. „Het is te vroeg om te zeggen of ze geschikt is, maar een hondenopleiding is altijd een mooie oplossing voor een herdershond.”

Buitenlands avontuur

De pup kan mogelijk over een half jaar al beginnen met de opleiding in Brabant. Daar worden de beesten getraind om sporen van drugs, bommen en geld te herkennen. Doorbijters kunnen ook ingezet worden voor het arresteren van zware criminelen. „Wanneer de puppy de training succesvol heeft doorlopen is er een kans dat zij een plek zal vinden op Schiphol. Of ze eindigt in het buitenland. We hebben contracten met politieafdelingen in onder andere New Orleans en de Verenigde Arabische Emiraten”, zegt Linda Boeijen van de hondenschool in Geffen.