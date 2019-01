Verpleger (36) opgepakt na bevalling comapatiënt

De comapatiënt lag in een speciale zorginstelling. Ⓒ Twitter

PHOENIX - De politie in Arizona heeft een 36-jarige verpleger aangehouden die ervan wordt verdacht een comapatiënt in een speciale zorginstelling in Phoenix te hebben verkracht en zwanger gemaakt. Eind vorig jaar bracht een 29-jarige vrouw die al heel erg lang in coma ligt in een speciale zorginstelling in Phoenix, plotseling een gezonde baby ter wereld. De bevalling verraste het personeel en leidde tot een onderzoek naar misbruik.