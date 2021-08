Politie arresteert snelheidsduivel na wilde achtervolging door Amsterdam

Agenten zagen rond 23.35 uur op de Cornelis Lelylaan een bestuurder voorbij rijden die „opvallend rijgedrag vertoonde”. Agenten gaven een stopteken, waar de bestuurder in eerste instantie gehoor aan gaf. Enkele momenten later bedacht de 31-jarige man zich kennelijk, want hij ging er met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in met meerdere voertuigen.

Uiteindelijk is de bestuurder in Amsterdam-West aangehouden na een wilde achtervolging. Bij de achtervolging is een agent gewond geraakt. De snelheidsduivel zit nog vast voor verhoor.