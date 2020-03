Drugsdealers slaan slaatje uit sluiting coffeeshops

Straatdealers stonden briefjes uit te delen in de rij, heel brutaal, vertelt Joachim Helms, mede-eigenaar van coffeeshop Green House in Amsterdam en woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) aan Hart van Nederland.

Normaal gesproken kost wie rond de 10 euro per gram. Prijzen bij een dealer liggen vaak een stuk hoger: voor een gram betaal je al snel 17,50 euro. Of meer. „We horen dat een grammetje wel 30 euro kost op straat nu. Het is begrijpelijk dat ze op de vraag inspelen, maar de situatie is natuurlijk niet wenselijk”, aldus Helms. „Kopers weten niet wat voor wiet ze krijgen en bovendien verkopen deze dealers naast wiet ook harddrugs.”