Gemeentes overleggen over mogelijke ’afhaalpunten’ coffeeshops

Hollywood-scenario’s met plunderingen en een weelderige illegale straathandel in bijvoorbeeld wiet en hasj, wat na de sluiting van coffeeshops voorstelbaar is, kunnen wellicht aan de orde komen. „We horen wel wat geruchten over straathandel, maar dat kunnen we niet vaststellen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. De komende dagen moet duidelijk worden welk effect de sluiting van de coffeeshops precies heeft.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kreeg zondagavond al signalen uit de stad dat er straathandelaren actief waren. Hij wil dat met voorrang aanpakken. Burgemeester Paul Depla van Breda pleit maandag in het Veiligheidsberaad van alle 25 veiligheidsregio’s voor een loketfunctie voor coffeeshops, schrijft magazine Binnenlands Bestuur. Volgens hem is het Nederlandse gedoogbeleid in feite ineens tijdelijk afgeschaft.

Softdrugs thuisbezorgd

Cannabisbranchevereniging BCD slaat maandag juist alarm over de sluitingen van de shops. Volgens de organisatie zijn straathandelaren, die woekerprijzen vragen, in het gat gesprongen. Sterker nog; sommigen deelden brutaal kaartjes uit in de lange rijen die zondag voor sluit voor de coffeeshops stonden. Volgens de BCD bestaat er voor de coffeeshops geen alternatief, en zou de overheid moeten overwegen een soort ’afhaalpunten’ toe te staan, waarbij de winkels kort open zijn. De BCD noemt tijdelijk thuisbezorgen van softdrugs ook een optie.

Dat is iets waar in de gemeente Utrecht door het bestuur over is gesproken, laat een woordvoerster weten. Of het zover komt, is nog niet duidelijk. Ook in Amsterdam is met omliggende gemeenten en de zogenoemde driehoek, oftewel de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie, gesproken over de coffeeshops. Ook hier wacht men tot duidelijk is welk effect de sluiting heeft. „We hebben nog wel veel vragen aan het Rijk, die we maandagmiddag voorleggen”, zegt de woordvoerder, die daarmee niet alleen doelt op drugs, maar bijvoorbeeld ook op de Wallen en andere sectoren.

In Den Haag is men bij de politie en gemeente juist opgewekt over hoe snel zondagavond werd gereageerd op het besluit om horeca, seksclubs en coffeeshops te sluiten. Van vrees voor plunderingen is in de Hofstad geen sprake. „We hebben het idee dat mensen juist op grote schaal gehoor geven aan de nieuwe maatregelen”, klinkt het tevreden. In Amsterdam zijn de autoriteiten volgens de gemeentewoordvoerder voorbereid „op verschillende scenario’s” die uit de kast getrokken kunnen worden als het nodig is.