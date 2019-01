Unieke kiekjes The Beatles te koop

De foto’s die de huisfotograaf maakte zou je nu als braaf classificeren, maar ruim vijftig jaar geleden was dat wel anders. Ⓒ Robert Whitaker

John Lennon lijkt op te stijgen aan de parasol die hij in zijn handen heeft. De foto met dit uitzonderlijke beeld is een van de topstukken in de Beatles-collectie van de Zwolse galeriehouder Ivo de Lange. De hele fotoserie met als titel Unseen Beatles, gemaakt tussen 1964 en 1966 door de Britse popfotograaf Robert Whitaker, is te koop.