Parlementschef noemt zich president Venezuela

Honderdduizenden mensen zijn in Venezuela op de been om te betogen tegen het regime. Dat heeft het parlement opzijgeschoven. Het parlement heeft recent Guaidó tot interim-president uitgeroepen. In Washington is woensdag gemeld dat president Trump overweegt Guaidó snel als Venezolaans staatshoofd te erkennen.

